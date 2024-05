Nederland gaf meer uit aan middelen tegen diabetes

Dat is 19 procent meer dan een jaar eerder. De kosten stegen harder dan het aantal gebruikers. Vorig jaar kregen bijna 960.000 mensen een diabetesmiddel, bijna 6 procent meer dan in 2022.

Vergoed en zelf betaald

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), die de gegevens verzamelt, geeft geen verklaring voor de snelle toename van de kosten. In het totaalbedrag zitten zowel de middelen die door verzekeraars vergoed worden als de middelen die mensen zelf hebben betaald.

Ozempic

Apotheken hebben ruim 8 miljoen euro voor de diabetesmiddelen niet direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. “Dit kan bijvoorbeeld Ozempic betreffen”, aldus de SFK. Dat middel is goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 2, maar wordt in de praktijk ook veel genomen als afslankmiddel, ook al is het daar niet voor bedoeld. (ANP)