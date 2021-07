Nederland kleurt rood op Europese coronakaart

Nederland is rood op de Europese kaart van de corona-uitbraak. Groningen is donkerrood, omdat de uitbraak daar naar verhouding het ergst is. De andere elf provincies zijn iets lichter rood. De status verandert door de explosieve stijging van het aantal nieuwe coronagevallen.

ECDC

De kaart is opgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren. Nederlandse toeristen kunnen er een gevaar voor de volksgezondheid zijn, omdat ze de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus kunnen invoeren. Ook kunnen ze hun eigen inwoners afraden om in een rood land als Nederland vakantie te vieren.

Oranje

Op de vorige kaart, die precies een week geleden werd opgesteld, waren Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg groen en de rest van het land oranje. Ook op andere plekken in Europa loopt het aantal besmettingen op. In Spanje zijn onder meer Catalonië en Baskenland van rood naar donkerrood gegaan. Het Griekse eiland Kreta ging van oranje naar rood. Vlaanderen en Wallonië gingen van groen naar oranje, net als de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur en Parijs en omstreken in Frankrijk. Ook grote delen van Griekenland, de kust van Kroatië en delen van Denemarken gingen van groen naar oranje. Landen als Duitsland, Oostenrijk en Italië blijven helemaal groen, de gunstigste kleur.

Aanscherpen

De ANWB heeft nog niet gehoord dat er landen zijn die het beleid voor Nederlandse toeristen aanscherpen nu Nederland rood is geworden op de Europese coronakaart. “Maar dit nieuws is nog maar net bekend. We houden nauwlettend in de gaten of landen de komende tijd hun beleid gaan aanpassen voor bezoekers uit Nederland”, aldus een woordvoerster. Ze adviseert Nederlanders die naar het buitenland willen de ‘ANWB Reiswijzer’ te raadplegen.