Nederland stuurt 90.000 vaccins naar Suriname

De vaccins die woensdag in Suriname arriveren, zijn meteen klaar voor gebruik en in te zetten. Ze komen bovenop de 500.000 tot 750.000 doses van het AstraZeneca-vaccin die later deze maand naar verwachting worden geleverd. Eerst was het idee om 40.000 doses AstraZeneca en 50.000 Moderna-vaccins te leveren, maar AstraZeneca “biedt Suriname nu meer soelaas”, omdat de eerste prik zo snel gezet kan worden.

Zuurstofcontainers

Eerder stuurde Nederland al zuurstofcontainers, persoonlijke beschermingsmiddelen en medici, een team van 23 zorgmedewerkers, naar Suriname.