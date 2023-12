Nederland weet uitgaven medicijnen goed te beteugelen

Nederland is er de laatste decennia opvallend goed in geslaagd de uitgaven aan medicijnen te beteugelen, blijkt uit onderzoek van het FD . De uitkomsten staan haaks op het gangbare beeld van sterk stijgende uitgaven door de introductie van nieuwe, dure medicijnen.

In reële termen heeft die introductie de afgelopen achttien jaar niet geleid tot hogere medicijnuitgaven per hoofd van de bevolking. Een belangrijke verklaring voor de beheersing van de uitgaven ligt in de prijsverlagingen die Nederland voor nieuwe geneesmiddelen heeft afgedwongen.

Gelijk aan inflatie

Uit de cijfers blijkt dat de Nederlandse uitgaven aan receptmedicijnen zijn gestegen van 5,0 miljard euro in 2006 tot naar verwachting 8,1 miljard euro in 2023. Per hoofd van de bevolking komt dat neer op een toename van grofweg 300 euro naar 450 euro per jaar, een jaarlijkse toename van 2,4 procent. Dat percentage is gelijk aan de gemiddelde inflatie over de afgelopen achttien jaar.