Nederlander denkt door coronacrisis negatiever over digitale zorg

De opkomst van digitale toepassingen in de zorg tijdens de coronapandemie, heeft nauwelijks geleid tot een andere blik hierop. Als de perceptie van de zorgconsument al veranderd is, is dat ten negatieve. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel.

Het Nivel voerde in opdracht van het ministerie van VWS een peiling uit in het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het doel was om het gebruik en de perceptie van digitale toepassingen in de zorg in kaart te brengen en te vergelijken met voorgaande jaren.

Op basis van 889 ingevulde vragenlijsten, toegespitst t op de maanden maart, april en mei van dit jaar, concludeert Nivel dat op veel onderdelen de crisis nauwelijks invloed heeft op de perceptie. De respondenten denken nog ongeveer hetzelfde over de meerwaarde van digitale toepassingen in de zorg als het gaat om contact met de zorgverlener, kosten van de gezondheidszorg en zorg dichterbij huis. Over de bijdrage van digitale toepassingen aan de kwaliteit van zorg en het beter onder controle kunnen houden van de gezondheid is men negatiever gaan denken.