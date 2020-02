‘Nederlanders moeten meer praten over zorg op oude dag’

Nederlanders moeten beter met elkaar overleggen over zorg en passende huisvesting op hun oude dag. Dat zegt branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ. De helft van de Nederlanders praat er nu niet met anderen over, stelt de organisatie vast na onderzoek. Er wordt vooral vertrouwd op zorgorganisaties, de overheid en zorgverzekeraars.

Het huidige niveau van zorg wordt gezien als een verworvenheid, merkt ActiZ op. “Men is niet of nauwelijks bereid om genoegen te nemen met een versobering.” Volgens ActiZ moeten de verwachtingen worden bijgesteld en moeten oud en jong beter met elkaar overleggen om nieuwe oplossingen te vinden. “De toekomst van de zorg voor ouderen wordt door Nederlanders nog niet gevoeld als een maatschappelijk vraagstuk waarbij men zelf een onderdeel van de oplossing moet zijn,” aldus Conny Helder, bestuurslid ActiZ .

Bereidheid

Toch is er volgens ActiZ wel bereidheid om zelf meer te doen aan zorg voor ouderen. “Met die bereidheid moeten we aan de slag”, aldus Helder. De organisatie begint met Over Morgen, een programma dat bestaat uit een website, talkshows, opiniestukken, debatreeksen en een ‘rondreizend bankje’ waarop Nederlanders met elkaar in gesprek gaan over hun verwachtingen over hun eigen oude dag en die van anderen. (ANP)