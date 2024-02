Nederlanders zijn Europees kampioen zitten

Nergens in Europa zitten mensen zoveel als in Nederland, meldt onderzoeksinstituut TNO dinsdag in een rapport. Ruim een kwart (26 procent) van de Nederlanders ouder dan 15 jaar zit op een gemiddelde dag 8,5 uur of langer. Elders in Europa zit gemiddeld slechts 11 procent van de bevolking zo lang.

Nederlanders zitten al jaren ongezond veel. TNO stelde tijdens de coronacrisis vast dat thuiswerkers 7,1 uur zaten tijdens werk en nog eens 4,2 uur in hun vrije tijd.

Beroepen

Bijna de helft van de beroepsbevolking (47 procent) zit op het werk 6 uur of langer. Gemiddeld genomen wordt 4,5 uur van de werkdag zittend doorgebracht, waarna we in onze vrije tijd gemiddeld 3,4 uur en in woon-werkverkeer 1 uur blijven zitten. Het onderzoekinstituut merkt op dat er grote verschillen tussen beroepen zijn. Medewerkers in de financiële sector (7 uur) en ICT’ers (6,8 uur) zitten het meest tijdens hun werkdag. In de horeca (1,3 uur) en landbouw (3,2 uur) wordt het minst gezeten.

Gezondheidsschade

Langdurig zitten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II en vroegtijdig overlijden. Wanneer het zitten wordt gecombineerd met beeldschermwerk is er ook een verhoogde kans op klachten aan armen, nek en schouders. (ANP)