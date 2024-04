Enovation, met zijn hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel, ontwikkelt software voor de gezondheidszorg. Sinds 2018 is de omzet verdubbeld naar 75 miljoen euro per jaar. Het bedrijf is nu nog eigendom van Main Capital Partners, een Nederlandse investeringsmaatschappij. De mededingingsautoriteiten moeten de deal nog goedkeuren. (ANP/BLOOMBERG)