de Nederlandse ggz: GALA bevordert mentale gezondheid

De Nederlandse ggz is enthousiast over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat door gemeenten, GGD’en en VWS is ondertekend. “Dit GALA stimuleert een domeinoverstijgende preventieaanpak van de gemeenten en legt terecht een verband met het Integraal Zorgakkoord, Nationaal Preventieakkoord en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)”, aldus de brancheorganisatie.

Hoewel de Nederlandse ggz geen partner in het akkoord is, is de branchevereniging blij met het Gezond en Actief Leven Akkoord. “Dit akkoord gaat uit van een integrale aanpak en mentale gezondheid wordt consequent genoemd. Hierop inzetten is van groot belang, bijvoorbeeld in de jeugdhulp.” Daarom roept de Nederderlandse ggz staatssecretaris Maarten van Ooijen en vooral de gemeenten op om hier samen met de branchevereniging werk van te maken.

Samenhang

Het GALA stimuleert een domeinoverstijgende preventieaanpak van de gemeenten en legt een verband met het Integraal Zorgakkoord, Nationaal Preventieakkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). “Hoewel wij als de Nederlandse ggz groot voorstander zijn van een integrale aanpak zoals in het GALA beschreven, missen wij in de visuele weergave de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ en de Green Deal.”

Overigens komt de aanpak Mentale Gezondheid wel voor in de tekst van het GALA. Gemeenten, VWS en andere partners gaan de doelen van de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’, de komende periode verder uitwerken en concretiseren. “Ook daarbij bieden we onze expertise aan, zowel vanuit de branche als vanuit de aanbieders die lid bij ons zijn”, aldus de Nederlandse ggz. De branchevereniging roept de overheid op om aandacht te hebben voor de enorme hoeveelheid programma’s die op wijken en buurten afkomen. “Zorg voor samenhang en maak domeinoverstijgend samenwerken zo makkelijk mogelijk.”

Preventie

Voor deze kabinetsperiode is afgesproken dat het totale bedrag voor lokale preventieactiviteiten, gezondheidsbevordering, sociale basis en sport en bewegen stijgt naar circa 300 miljoen euro per jaar. Daarvan is 195 miljoen euro structureel. Om de financiering te vereenvoudigen, is het aantal regelingen van vijftien teruggebracht naar één brede specifieke uitkering. “Wij begrijpen dat het aanvragen en verantwoorden van deze middelen met het GALA wordt vereenvoudigd. Het is goed dat er middelen zijn die specifiek geoormerkt zijn voor preventie”, besluit de Nederlandse ggz.