Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. Dat zegt de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg, de Nederlandse ggz. “Samen met andere partijen als de politie doen we er alles aan om dat te voorkomen. Zorg moet veilig zijn voor onze medewerkers, patiënten en samenleving. Daarom staan wij op tegen geweld”, zegt voorzitter Ruth Peetoom in een verklaring.

De koepel reageert op het overlijden van een medewerker van ggz-instelling Mondriaan in Heerlen. De 39-jarige vrouw werd vorige week maandag neergestoken en overleed dinsdag aan haar verwondingen. Een 29-jarige vrouw is gearresteerd. Het slachtoffer had de verdachte in het verleden behandeld.

Peetoom noemt het dodelijke incident afschuwelijk. “Ons medeleven gaat uit naar haar familie, vrienden en kennissen, maar ook naar haar collega’s”, voegt ze eraan toe. (ANP)