Nederlandse ggz: prioriteiten in de zorg zijn onontkoombaar

Nieuws Zorgverzekeraar CZ verandert werkwijze na kritiek AP Zorgverzekeraar CZ verandert de werkwijze bij machtigingsaanvragen. CZ voldoet daarmee aan de last onder dwangsom die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in februari 2020 had opgelegd. Lees verder

Nieuws Lichaam gevonden bij parkeerplaats ziekenhuis in Almelo Bij de parkeerplaats van het ziekenhuis in Almelo is woensdag rond het middaguur een lichaam "onder verdachte omstandigheden" gevonden, aldus de politie. Over de identiteit doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek door de forensische rechercheurs is inmiddels afgerond en het deel van de parkeerplaats aan de Zilvermeeuw dat was afgesloten, is weer vrijgegeven. Lees verder

Nieuws Hoogleraar: voorzichtig zijn met registratie coronaprik in de zorg Om het mogelijk te maken voor werkgevers in de zorg om te registreren of medewerkers zijn gevaccineerd tegen corona, moet de wet worden gewijzigd. Het kabinet moet "hele goede argumenten" hebben om daarvoor te kiezen, stelt hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate van de Universiteit van Amsterdam. Lees verder

Nieuws Zorginstellingen zetten deur open voor e-mailfraude Bij 81 procent van de Nederlandse zorginstellingen bestaat een verhoogd risico dat cybercriminelen zich via e-mail voor hen kunnen uitgeven en op die manier fraude kunnen plegen. Dat blijkt uit onderzoek van cyberbeveiliger Proofpoint, dat de domeinen van de 69 zorgorganisaties onder de loep nam. Lees verder