Nederlandse Hartregistratie nadert honderd procent nauwkeurigheid

De NHR legt jaarlijks de data van meer dan 80.000 invasieve of operatieve behandelingen vast. De volledigheid van deze interventieregistraties is gestegen van 85,2 procent in 2017 naar 97,1 procent in 2019. Ook de kwaliteit van de data is toegenomen. Blijkens jaarlijkse audits is 97,6 procent van de dossiers correct.

Volgens NHR-bestuurder Peter Smits biedt de hoogwaardige kwaliteit van de data een uitstekende basis voor de transparante en gestructureerde bespreking van uitkomsten van zorg in de registratiecommissies. “Medici uit de ziekenhuizen delen daarbij informatie over zorgprocessen en leren van elkaar”, aldus Smits. “Bovendien bieden de data een vruchtbare bodem voor wetenschappelijk onderzoek.”

Optimaliseren

De toegenomen kwaliteit en volledigheid gaan hand in hand met een optimalisering van de data-aanleverprocessen en een afname van de registratielast. Direct na de fusie van Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter en Nederlandse Cardiovasculaire Data Registratie NCDR) tot de NHR bogen eind 2017 registratiecommissies van hartspecialisten zich over de vraag welke data en analyses noodzakelijk waren. Ook de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) droegen hun steentje bij. Op grond van deze input konden leveranciers variabelensets in hun EPD inbouwen, die een optimale dataregistratie en upload naar de NHR mogelijk maken.

Lange termijn

Dit verlaagt niet alleen de registratielast, maar vergroot ook de bruikbaarheid van de data, stelt Jos Maessen, thoraxchirurg en voorzitter van het NHR-bestuur: “De centrale verzameling van data biedt de mogelijkheid om patiënten in de tijd te volgen. De NHR kan zo veel registratielast van de ziekenhuizen wegnemen bij de lange termijn follow up van patiënten, die binnen de hartzorg zo belangrijk is.”

Besparing

Bijkomend voordeel van gestroomlijnde dataverzameling is dat ook de kosten zijn gedaald. In vergelijking met enkele jaren geleden heeft de NHR 30 procent minder budget nodig, wat voor de betrokken ziekenhuizen een aanzienlijke besparing oplevert. “Naast de herinrichting van de systemen die de data-aanleveringsprocessen ondersteunen, heeft ook een slimmere inrichting van de organisatie, waardoor minder personeel nodig is, een besparing opgeleverd”, licht directeur-bestuurder Dennis van Veghel toe.

Value-based healthcare

Tezelfdertijd heeft de NHR naar eigen zeggen ook de dienstverlening aan ziekenhuizen uitgebreid. “Daarbij kun je denken aan de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren met de data die binnen de NHR beschikbaar zijn”, zegt Van Veghel. “Maar ook aan innovatieprogramma’s, zoals nieuwe kwaliteitsregistraties voor hartfalen en boezemfibrilleren, het Value-based Healthcare programma van de NHR met bijhorende pilot waarde gedreven zorginkoop en projecten om ook bij pacemaker- en ICD-implantaties inzichten in uitkomsten van zorg te verkrijgen.”

