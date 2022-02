Nederlandse Obesitas Kliniek gaat patiënt thuis monitoren na operatie

De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) gaat patiënten in het vervolg thuis monitoren na een maagverkleining om de druk op de ziekenhuiszorg te verkleinen. De NOK is in samenwerking met Philips en de CLB Groep begonnen met een oplossing om patiënten thuis te kunnen observeren. De eerste patiënten in de kliniek in Gouda zijn op 2 februari vervroegd naar huis gegaan met de draagbare Healthdot-sensor van Philips.

“Thuis herstellen heeft voordelen voor zowel de patiënt als het Nederlandse zorgstelsel”, zegt Kobus Dijkhorst, directeur van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK). “Een verblijf in het ziekenhuis kost geld en legt beslag op de beddencapaciteit. Tijdens de coronapandemie hebben we gezien dat bedden schaars zijn. De druk zal de komende jaren door de toenemende ziektelast en personeelstekorten blijven bestaan.”

Vitale waardes

Op het moment dat de vitale waardes bij een patiënt verslechteren, krijgt de chirurg via de medische notificatieoplossing van CLB realtime een melding op zijn of haar telefoon. De kliniek in Gouda is in samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis als eerste gestart met deze oplossing. Het doel is om de sensor en achterliggende IT-oplossingen in alle tien NOK-vestigingen in Nederland te gebruiken.

Veertien dagen

De Healthdot sensor kan veertien dagen lang elke vijf minuten de ademhalingsfrequentie, hartslag, activiteit en lichaamshouding van een patiënt meten. De NOK hoopt met het gebruik van de sensor en IT-technologie revalidatiekosten te besparen en ervoor te zorgen dat het ziekenhuispersoneel zich kan richten op andere patiënten.