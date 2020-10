Nederlandse online-apotheek valt niet onder Franse regels

Apotheken in de Europese Unie mogen klanten in andere lidstaten benaderen met online-advertenties voor geneesmiddelen die je zonder recept kunt krijgen. Die uitspraak deed het Europese Hof van Justitie donderdag, nadat een Nederlandse postorderapotheek om een advertentiecampagne in Frankrijk voor de rechter werd gedaagd.

De campagne van de Nederlandse apotheek, die zich specifiek richtte op klanten in Frankrijk, voldeed aan de Nederlandse regels, maar was in strijd met de Franse wet. Zo werden bij de bezorgde pakketten extra reclamefolders meegeleverd, die de Fransen als oneerlijke concurrentie beschouwden. Ook hoefden klanten geen gezondheidsvragenlijst in te vullen voordat zij hun bestellingen konden plaatsen, wat in Frankrijk verplicht is.

Het hoogste gerechtshof van de EU oordeelde dat een verbod op onlinecampagnes buiten de eigen lidstaat een beperking zou kunnen zijn van de vrijheid van goederen en diensten op de interne markt van de EU.

Ook had Frankrijk kritiek op de korting die het Nederlands bedrijf gaf op bestellingen boven een bepaald bedrag. Het hof zei daarover dat onlinekortingen op geneesmiddelen zonder recept alleen verboden kunnen worden met “voldoende rechtvaardiging”.

De verkoopstrategieën van apotheekbedrijven op internet zorgen al een tijdje voor controverse in de EU. Zo was een Nederlandse internetapotheek het vorig jaar niet eens met de plannen van de Duitse regering om fysieke apotheken te beschermen tegen onlineconcurrentie. (ANP)