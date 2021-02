Nederlandse vaccinmaker neemt nieuwe fabriek in gebruik

Vaccinontwikkelaar Intravacc neemt binnenkort zijn nieuwe pilot productiefabriek in gebruik. Daarnaast geeft Intravacc leiding aan een consortium dat gaat starten met het ontwerp van een zogeheten Multi Purpose Vaccine Production Plant (MPVPP). Deze fabriek zal in tijden van nood snel en veilig vaccins specifiek voor Nederland kunnen produceren, zo meldt FMT Gezondheidszorg.

De pilot productiefabriek staat op het Utrecht Science Park in Bilthoven. De fabriek, onder de projectnaam Gebouw X, is in minder dan 24 maanden gebouwd. Het gebouw wordt officieel in het tweede kwartaal van 2021 in gebruik genomen en is geschikt om kandidaat-vaccins voor fase I en II klinische studies naar de veiligheid en effectiviteit te produceren.

Binnen 30 maanden MPVPP

In het consortiium voor de bouw van de MPVPP op het USP-terrein in Bilthoven participeren naast Intravacc ook Bilthoven Biologicals, Poonawalla Science Park (PSP), Utrecht Science Park (USP) en Stichting Alt.

Het USP-terrein in Bilthoven beschikt over een uitgebreide omgevingsvergunning die beheerd wordt door de Stichting ALt. Doordat alle benodigde vergunningen aanwezig zijn, is het mogelijk om binnen 30 maanden een MPVPP te realiseren. MPVPP zal een beoogde capaciteit hebben van tussen de 40 tot 200 miljoen doses per jaar. De fabriek is geschikt voor zowel de productie van vaccins als het vullen en verpakken van de vaccinflacons, aldus FMT Gezondheidszorg.