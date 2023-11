Nederlandse Vereniging voor Heelkunde benoemt eerste vrouwelijke voorzitter

De nieuwe voorzitter volgt Bernard Elsman op, wiens benoemingstermijn van vier jaar per 25 november is verstreken. Huib Cense is benoemd tot vicevoorzitter van de vereniging.

De benoeming vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering op het jaarlijkse Najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Schipper is de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging.

Traumachirurgie

Naast chirurg, is zij hoogleraar Traumachirurgie en subafdelingshoofd Traumachirurgie/ Traumacentrum in het LUMC. Ze is voormalig voorzitter van onder meer het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, AO Nederland en de European Society for Trauma and Emergency Surgery. Daarnaast is Schipper betrokken bij vele nationale en internationale initiatieven op het gebied van trauma gerelateerd onderzoek en onderwijs.

Passende heelkunde

De komende jaren staan in het kader van het Strategisch Beleidsplan 2024-2028. Hierin staat veel aandacht voor de juiste zorg op de juiste plaats, beslissen samen met de patiënt, preventie en het stimuleren van gezond gedrag in plaats van het behandelen van ziekte en de aanpassingen in de opleiding tot chirurg die nodig zijn om dit onderdeel van de dagelijkse praktijk te laten zijn. Duurzaamheid en Innovatie hebben volgens de NVvH ook een belangrijke plaats in het Beleidsplan.