Nederlandse wetenschapper krijgt prijs voor onderzoek naar kanker

Piet Borst, in het verleden wetenschappelijk directeur van het Nederlands Kanker Instituut (NKI), heeft donderdag een Laskerprijs gekregen. Die prestigieuze Amerikaanse prijs is bestemd voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan medische wetenschap en de volksgezondheid.

De jury kende de prijs toe aan Borst (89) “voor zijn uitzonderlijke 50-jarige carrière van wetenschappelijke ontdekkingen, mentorschap en leiderschap”. Hij onderzocht onder meer hoe kankercellen resistent worden tegen chemotherapie. Dankzij hem werd het NKI “een van ’s werelds toonaangevende kankeronderzoekscentra”, aldus de jury.

Vaste column

Borst (89) is emeritus hoogleraar klinische biochemie en moleculaire biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1993 tot 2016 had hij een vaste column in NRC Handelsblad.

De Laskerprijzen worden sinds 1945 uitgereikt. In 2002 kreeg de Nederlandse Amerikaan Pim Kolff, uitvinder van de kunstnier en het kunsthart, de onderscheiding. (ANP)