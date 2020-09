Nederlandse ziekenhuizen gaan operatieafval hergebruiken

De afgelopen periode werd een onderzoek uitgevoerd in het Sint Franciscus Gasthuis, het LUMC en het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Daaruit bleek dat er in een gemiddeld tot groot ziekenhuis jaarlijks zo’n veertigduizend disposable instrumenten worden weggegooid. Daarnaast is er overtollig metalen afval, waaronder afgekeurd herbruikbaar instrumentarium. Uit het onderzoek bleek dat 85 procent van het chirurgisch materiaal weer is terug te brengen in bruikbare staat. Het Haaglanden Medisch Centrum en Haga Ziekenhuis zijn een pilot gestart met het recyclen van instrumentarium. Een groot gedeelte van het instrumentarium wordt gerepareerd. Het deel dat niet meer voldoet, wordt omgesmolten tot grondstof voor nieuwe medische instrumenten, spoelsystemen en onderdelen.

Deze vorm van ‘circulair instrumentbeheer’ kunnen ziekenhuizen tot 75 procent besparing in de jaarlijkse inkoopkosten opleveren, zo berekenen de recyclebedrijven. Een gemiddeld tot groot ziekenhuis is vaak 250 duizend euro per jaar kwijt aan instrumenten, exclusief de kosten voor disposables.

In oktober start de eerste fase van een experiment in meer Nederlandse operatiekamers. Het inzamelen verloopt volgens drie afvalstromen: roestvrijstaal, niet geweven textiel en plastic. Het zorgpersoneel uitgelegd hoe ze het afval aan de bron kunnen scheiden zodat het in de juiste afvalbakken wordt weggegooid. Besmet en niet-besmet afval worden gescheiden verwerkt. Renewi vervoert het afval luchtdicht en bacterievrij naar de proefopstelling van GreenCycl. Daar wordt het gedesinfecteerd en vervolgens hergebruikt. In een tweede fase gaat Renewi een grootschalige recycle-installatie neerzetten. De afvalverwerker is werkt nu aan de financiering daarvan en de vergunningen.