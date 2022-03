Nederlandse ziekenhuizen moeten alert zijn op Russische cyberaanvallen

De Nederlandse zorg kan doelwit zijn van een cyberaanval als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Daarvoor waarschuwde vice-minister president Sigrid Kaag in praatprogramma Op1. Het Nationaal Cyber Security Centrum sluit cyberaanvallen op Nederland niet uit, maar heeft er momenteel geen concrete aanwijzingen voor.

Volgens Kaag kunnen Russische cyberaanvallen zich richten op ‘kritische infrastructuren’. “Betalingsverkeer is er een, maar je kunt ook kijken naar andere takken. Het kunnen ook ziekenhuizen zijn”, zei Kaag bij Op1. “Als ze willen toeslaan, moet je kijken welke sector gevoelig is. Nederland blijft continu paraat.” Wat dat precies inhoudt, liet ze in het midden. “Over dit soort dingen moet je publiekelijk nooit te veel praten. Daar zijn plannen en regelingen voor.”

Hackersgroepen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) laat weten tot nu toe nog geen concrete aanwijzingen te hebben “dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland”. Het centrum kan echter niet uitsluiten dat dit op korte termijn wel gaat gebeuren. Te meer omdat diverse hackersgroepen zich in de oorlog mengen.

Cyberweerbaarheid

Extra alertheid is dan ook geboden en het NCSC roept Nederlandse organisaties en instanties daarom op ervoor te zorgen dat de digitale weerbaarheid op orde is. Dat geldt zeker voor de zorgsector, die van vitaal belang is voor Nederland maar niet altijd de security op orde heeft. Dat bleek onlangs nog uit het Dreigingsbeeld dat expertisecentrum Z-CERT opstelde.

DdoS-aanvallen en wiperware

In het Dreigingsbeeld wordt ransomware aangewezen als grootste bedreiging. Die is erop gericht geld buit te maken door bestanden te versleutelen. In verband met de oorlog in Oekraïne wijst het NCSC op aanvallen die als doel hebben systemen plat te leggen en te vernietigen. “Er wordt momenteel internationaal met name gerapporteerd over digitale aanvallen die gebruikmaken van DDoS en wiperware (malware die gegevens op systemen definitief verwijdert).”