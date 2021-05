Nederlandse Zivver zet stap naar Duitsland

De Nederlandse Tech scale-up Zivver, leverancier van oplossingen voor veilige communicatie, is een samenwerking aangegaan met het Universitair Ziekenhuis Frankfurt. Met Zivvers platform kan het ziekenhuis veilig communiceren met patiënten en externe zorgpartijen. Meer dan 45 procent van de Nederlandse ziekenhuizen maakt al gebruik van Zivver.

Testfase

Het Universitair Ziekenhuis Frankfurt koos voor Zivver na een uitgebreide testfase en pilot-periode. De oplossing van Zivver wordt geïntegreerd met het mailsysteem van het ziekenhuis (Outlook). Zivver controleert continu de combinatie van geadresseerde en inhoud van de tekst en bijlage, zodat er geen gevoelige data naar buiten lekt. Dit betekent dat werknemers niet langer hoeven na te denken over versleuteling. Indien nodig, worden ze hierover door het systeem van Zivver geïnformeerd.

Oplossing

Wouter Klinkhamer, CEO van Zivver: “Onder onze klanten bevinden zich meer academische ziekenhuizen, bijvoorbeeld het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). De volledige acceptatie in de afgelopen jaren van onze oplossing voor de bescherming van e-maildata onderstreept onze aansluiting op de uitgebreide technische en functionele vereisten van Duitse organisaties. We zien dit als het begin van het kopiëren van het Nederlandse succes in de healthcare sector naar Duitsland en Europa.”