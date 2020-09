‘Nederlandse zorgstelsel is een van de beste van Europa’

Het Nederlandse zorgstelsel functioneert als één van de beste in Europa. Nederland heeft, in vergelijking met andere landen, een bovengemiddeld kwalitatieve en toegankelijke zorg. Dat blijkt uit het rapport ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’ van De Argumentenfabriek. Vergeleken met andere Noordwest-Europese landen zijn de Zvw-zorguitgaven relatief laag en stabiel, terwijl deze in de langdurige zorg juist hoger zijn.

Onderzoeksbureau De Argumentenfabriek analyseerde, in opdracht van zorgverzekeraar VGZ , dertien jaar ervaring met de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met de invoering van de Zvw in 2006 is “vriendschappelijke competitie” in het zorgstelsel geïntroduceerd, onder andere via de centrale rol van zorgverzekeraars. De intentie was om de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Is dat gelukt?

Goede toegang, hoge levensverwachting

De belangrijkste bevindingen van de Argumentenfabriek zijn:

• Nederland kent in vergelijking met andere Europese landen een goede toegang tot zorg, hoge levensverwachting en weinig te voorkomen sterfgevallen;

• Nederland geeft in vergelijking met andere Europese landen relatief weinig geld uit aan curatieve zorg, maar juist relatief veel geld aan de langdurige zorg;

• de groei van de Zvw-uitgaven is afgenomen na de invoering en de uitgavengroei (als percentage van het bbp) direct verklaarbaar is door budget-overhevelingen.

Stimulans voor innovatie

Ab Klink, bestuursvoorzitter a.i. van VGZ, concludeert: “Deze mooie feitelijke en cijfermatige publicatie ondersteunt de conclusie dat, ook al blijft er werk aan de winkel, Nederland een goed functionerend stelsel heeft: een stelsel dat de potentie heeft innovatief te blijven en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.”

Klink beschouwt de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars als een belangrijke pijler van het stelsel. Klink: “Innoverende aanbieders, de koplopers, en zorgverzekeraars zetten de toon. Het Nederlandse stelsel biedt daarvoor de ruimte.”

VGZ maakt met zorgaanbieders meerjarenafspraken over zinnige zorg. Vooraf afgesproken budgetten bieden zorgaanbieders ruimte om te leren en experimenteren, wat innovatie stimuleert. Deze ruimte voor innovatie motiveert zorgaanbieders om stappen te maken naar zinnige zorg: gepaste, innovatieve zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, gebaseerd op vernieuwende ideeën die door henzelf worden aandragen.

Bernhoven en Beatrixziekenhuis

Dat zinnige zorg werkt, blijkt uit onderzoek in ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Beide ziekenhuizen startten in 2015 met omvangrijke veranderprogramma’s, geënt op zinnige zorg. De effecten van deze programma’s in de periode van 2015 tot en met 2017 zijn recent door het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke programma’s eraan bijdragen dat de zorg van hoge kwaliteit is en blijft.

Langdurige zorg is relatief duur

In Nederland is de langdurige zorg kwalitatief van hoog niveau en beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. Tegelijkertijd zijn de kosten hiervoor en opzichte van andere Europese landen hoog. Met het oog op de vergrijzing en dus de toename in zorgvraag vindt VGZ het van belang deze transitie te activeren en te versnellen. Het streven naar zinnige zorg staat hierin centraal. Lessen uit de Zvw, zoals een andere vorm van financiering die de innovatie meer stimuleert, kunnen ook in de langdurige zorg vruchten afwerpen.