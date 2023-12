Neergestoken man Rotterdam belaagde ambulancepersoneel

Na behandeling aan zijn verwondingen is de man zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Een 25-jarige Rotterdammer is aangehouden als verdachte in het steekincident. Hoe hij precies betrokken is, wordt nog onderzocht.

Het steekincident begon in een woning aan de Hanrahstraat, waarna slachtoffer en verdachte via de Berlagestraat zich naar de Duikerstraat hebben verplaatst, meldt de politie. Zowel de Duikerstraat als de Berlagestraat in de Rotterdamse wijk Prins Alexander zijn afgesloten geweest voor onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben. (ANP)