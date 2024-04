Neergestoken medewerker ggz-instelling Heerlen overleden

Tussen het slachtoffer en de verdachte bestond in het verleden een “behandelrelatie”, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. De verdachte verschijnt donderdag voor de raadkamer. Ze wordt na de dood van het slachtoffer niet langer verdacht van poging tot moord of doodslag, maar van moord of doodslag, aldus de woordvoerder van het OM.

Na het steekincident meldde de politie aanvankelijk dat het slachtoffer een voorbijganger was die op straat was neergestoken, maar dat bleek niet te kloppen. Later werd duidelijk dat het slachtoffer bij de ggz-instelling werkte. Die instelling, Mondriaan, zegt dat medewerkers diep bedroefd zijn over de dood van hun collega. (ANP)