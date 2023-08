Negen organisaties starten regionaal forensisch netwerk

Strafbaar gedrag hangt vaak samen met andere problemen, zoals trauma en andere psychische aandoeningen, beperkte vaardigheden of verslaving. Om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken, werken negen organisaties voortaan samen binnen het Regionaal forensisch netwerk Zuidoost-Brabant.

Reclassering Nederland, Penitentiaire Inrichting Grave, Penitentiaire Inrichting Vught, Doorpakkers, Sint Annaklooster, Leger des Heils, Novadic-Kentron, De Woenselse Poort en Neos hebben het nieuwe netwerk in een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd.

Doorstroom verbeteren

De Woenselse Poort en Neos zijn de initiatiefnemers van deze samenwerking. “Met deze samenwerking willen we onder andere zorgen voor een goede doorstroom en een naadloze overgang van zorg en begeleiding voor forensische cliënten. Zodat, als zij overgeplaatst worden naar een andere organisatie of vanuit een gesloten inrichting ontslagen worden, de continuïteit van zorg wordt geborgd”, vertelt Raoul Bakkes, voorzitter van het regionale netwerk en directeur-bestuurder van Neos. Daarnaast gaan de deelnemende organisaties kennis, methodieken en best practices met elkaar delen.

“Door elkaar en elkaars kwaliteiten goed te kennen en deskundigheid te delen, sluiten we beter aan bij de vraag van de cliënt en de samenleving”, aldus Gertrude Graumans, initiatiefneemster en directeur van De Woenselse Poort, aanbieder van forensische en intensieve zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening.