Nepverpleger Jeroen Bosch Ziekenhuis: geen idee waarom ik loog

Leroy S., de man die tijdens de eerste coronagolf bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch werkte, kan niet uitleggen waarom hij zich ten onrechte voordeed als verpleger. Hij staat maandag terecht in de rechtbank in Den Bosch voor onder meer poging tot zware mishandeling, omdat hij ongediplomeerd patiënten behandelde, en oplichting.

Toen het aan het begin van de coronacrisis zo druk was in de ziekenhuizen, was alle hulp welkom. De 27-jarige S. solliciteerde in maart 2020 bij het ziekenhuis, loog dat hij een hbo-opleiding tot verpleger had afgerond, en kon direct aan de slag. Toen na enkele weken duidelijk werd dat hij geen enkele relevante opleiding had afgerond, is hij direct ontslagen.

Valse diploma’s

Op de computer van S. zijn vervalste diploma’s gevonden. Ook vroeg hij een registratie aan in het kwaliteitsregister voor de zorg, het zogenoemde BIG-register. Waarom, weet hij niet meer, zei hij tegen de rechter. “Ik heb er niet bij stilgestaan wat voor aanzien dat BIG-register heeft.”

Aangifte

Volgens S. heeft hij bij leidinggevenden aangegeven dat hij handelingen moest uitvoeren waarvoor hij niet gekwalificeerd was en dat hij een verkeerd uniform had gekregen, namelijk die van verpleger op de intensive care. Collega’s verklaren echter anders en vertellen dat S. vertelde dat hij gediplomeerd verpleger was.

Het ziekenhuis deed aangifte. S. heeft korte tijd vastgezeten, maar is nu op vrije voeten. De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. De strafeis tegen S. komt waarschijnlijk dinsdag. (ANP)