Nergens groeit het aantal zzp’ers zo snel als in de zorg

In het derde kwartaal had de sector zorg en welzijn 34.000 zzp’ers meer dan een jaar eerder. Dit is een groei van maar liefst 30 procent. Vooral het aantal zzp’ers in de beroepsgroepen sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders, psychologen en sociologen en medisch vakspecialisten groeide hard, blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het derde kwartaal had de sector zorg en welzijn 34.000 zzp’ers meer dan een jaar eerder. Dit is een groei van maar liefst 30 procent. Vooral het aantal zzp’ers in de beroepsgroepen sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders, psychologen en sociologen en medisch vakspecialisten groeide hard, blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Krimp werknemers

Hiermee zijn er in totaal 147.000 zelfstandigen binnen de zorg. Het aantal werknemers nam juist af met 13.000 naar 1.131.000. Hiermee is de zorg een van de weinige sectoren waar tegelijk het aantal zzp’ers groeit en het aantal werknemers in dienst afneemt. Een andere sector met deze trend is de techniek.

Het aantal zelfstandige psychologen en sociologen verdubbelde bijna van 13.000 in het derde kwartaal van 2021 naar 22.000 in het afgelopen derde kwartaal. Het aantal zelfstandige verzorgenden groeide in een jaar met 5.000 naar 16.000.

Verhouding werknemers/zzp’ers

In iets minder dan tien jaar is het aantal zelfstandigen in de zorg verdubbeld terwijl het aantal werknemers met 35 procent is gegroeid. In het eerste kwartaal van 2013 waren er voor elke zelfstandige 13,4 werknemers. In het derde kwartaal van 2022 is die verhouding 1 op 7,7 werknemers.