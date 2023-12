Netwerkstoring legt ziekenhuis Ikazia op

Het Rotterdamse ziekenhuis Ikazia heeft te kampen met een grote netwerkstoring. “Dit betekent dat we niet in onze systemen kunnen. Heeft u een afspraak? Kom niet naar Ikazia”, aldus de website. Met een spoedgeval kun je er nog wel naartoe.

“We begrijpen dat dit heel vervelend is. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen”, aldus het getroffen hospitaal, dat aanraadt website en sociale media in de gaten te houden voor ontwikkelingen.

Een woordvoerster zegt dat de veiligheid niet in het geding is. Het ziekenhuis verwacht zeker tot 14.00 uur bezig te zijn met het oplossen van de kwestie. Alle patiënten met een afspraak worden gebeld. De lopende zorg in het ziekenhuis gaat gewoon door, maar het kan zijn dat operaties die voor vandaag op de agenda staan, moeten worden uitgesteld.

Het ziekenhuis heeft geen aanwijzingen dat het gehackt is. (ANP)