‘Neurotech stimuleert inclusiviteit’

Brein-machine-interface

Allianz Trade en Inclusive Brains zijn een partnerschap aangegaan om Prometheus te ontwikkelen. Dit is een nieuw soort brein-machine-interface die uiteenlopende neurofysiologische gegevens zoals hersengolven, hartactiviteit, gezichtsuitdrukkingen en oogbewegingen omzet in mentale opdrachten. Het doel van deze innovatieve ondersteunende technologie is om mensen die hun handen niet meer kunnen gebruiken of niet meer kunnen spreken te helpen bij het bedienen van werkstations, aangesloten objecten en het navigeren door digitale omgevingen zonder dat ze op een toetsenbord hoeven te typen, een scherm hoeven aan te raken of vocale commando’s hoeven te gebruiken. Uiteindelijk hopen de samenwerkingspartners de ontwikkeling te versnellen van AI-ondersteunende oplossingen die mensen met een handicap meer autonomie geven en hun toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

Allianz Trade is ‘s-werelds grootste handelskredietverzekeraar en Inclusive Brains is een Franse startup die een nieuwe generatie neurale interfaces ontwikkelt die worden aangedreven door generatieve kunstmatige intelligentie (AI).

AI-modellen

Olivier Oullier, medeoprichter en CEO van Inclusive Brains: “Tot nu toe zijn generatieve AI’s Large Language Models (LLM) geweldig in het begrijpen van menselijke taal, maar woorden leggen niet alle nuances van mens-machine interacties vast, zeker niet als je ze door een handicap niet hardop kunt zeggen of typen. Daarom trainen we onze AI-modellen met verschillende soorten neurofysiologische gegevens zoals hersengolven, gezichtsspieren, oogbewegingen of hartslag. Het is de enige manier om machines en digitale omgevingen echt in staat te stellen zich aan te passen aan hoe uniek elke gebruiker is en aan hoe ze zich in realtime voelen”