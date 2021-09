Nexus maakt gegevensuitwisseling met willekeurig pgo mogelijk

Het gebruik van pgo’s staat nog in de kinderschoenen. In een pgo moet de gebruiker al zijn medische gegevens, van verschillende zorgaanbieders, bij elkaar kunnen vinden. Alles valt en staat met de uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen. Daarvoor zijn de verschillende VIPP-trajecten (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) in het leven geroepen, waaronder ook VIPP GGZ. Margon Tuinstra, Programmamanager VIPP GGZ: “Er zijn 87 ggz-instellingen die deelnemen aan VIPP GGZ. Uiteindelijk krijgen bijna 600.000 ggz-patiënten de mogelijkheid tot inzage in hun medische gegevens via een pgo. De livegang van NEXUS is weer een belangrijke stap in deze richting. Patiënten krijgen zo meer regie over hun zorgproces.”

Willekeurig pgo

Op 14 september werd voor het eerst bij de twee ggz-instellingen data uitgewisseld tussen het Nexus-bronsysteem en de pgo’s. “Het is geweldig om nu willekeurig een pgo te kunnen downloaden en te zien dat je als cliënt daadwerkelijk je eigen medische gegevens direct tot je beschikking hebt”, zegt Marcel Selier, projectleider VIPP bij beide zorginstellingen.

Ziekenhuizen aansluiten

Om toegang tot het pgo te krijgen, moeten gebruikers zich eerst digitaal bekendmaken. Voor dit inlogproces heeft Funatic als strategisch partner van NEXUS de koppeling met de bekende DigiD gebouwd. Deze cloud-native techniek zal ook worden gebruikt om meer partijen, waaronder de ziekenhuizen, eenvoudig aan te laten sluiten. “Wij zijn ongelofelijk trots dat NEXUS het nu al mogelijk maakt om daadwerkelijk met de pgo’s uit te wisselen. De komende periode gaan ook de overige zorginstellingen live waardoor het praktijkgebruik in rap tempo zal toenemen”, zegt Erik Toet, CTO bij NEXUS Nederland.