NFU heeft vier aandachtspunten voor informateur

Bovenaan de lijst staat preventie: “Door nu te investeren in effectieve preventie bouwen we aan de gezondheidswinst van de toekomst”, aldus de NFU. Als tweede punt stippen de umc’s een “aantrekkelijke werkomgeving” aan voor zorgpersoneel: “Medewerker hebben recht op een passende beloning en loopbaanmogelijkheden.”

Ook wil de NFU dat er wordt geïnvesteerd in innovatie en onderzoek. Dat is nodig voor een duurzaam herstel uit de crisis en om de aansluiting met de wereldtop te behouden, vindt de organisatie. Als allerlaatste wil de NFU dat de bezuinigingen in onderwijs worden teruggedraaid: “Om de dokters, onderzoekers en de andere medische professionals van de toekomst te kunnen opleiden.”