NFU krijgt nieuwe voorzitter

Margriet Schneider wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zij neemt de functie over van Willy Spaan, die met pensioen gaat.

Scheider neemt vanaf 1 juni het voorzitterschap op zich. Ze is sinds 1 november 2015 voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Ook is ze als hoogleraar Interne Geneeskunde verbonden aan de Universiteit Utrecht. De nieuwe voorzitter is al langer actief binnen het NFU-bestuur, als portefeuillehouder opleiding en patiëntenzorg en – sinds kort – vicevoorzitter van de NFU.

Afscheid Spaan

Eind mei neemt de NFU afscheid van de huidige voorzitter Willy Spaan. De bestuursvoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd.

Roulerend voorzitterschap

Het bestuur van de NFU wordt gevormd door de bestuursvoorzitters van de acht Nederlandse umc’s. Bij toerbeurt bekleedt een van de bestuurders het voorzitterschap van de NFU voor een periode van twee jaar.