NHG lanceert e-boek voor een duurzame huisartsenpraktijk

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 657 mensen met covid-19. Dat zijn er 14 minder dan woensdag, staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De regering moet zorgen dat mensen met psychische problemen sneller worden opgevangen door specialisten in plaats van door de politie. Agenten zijn soms veel tijd kwijt aan verwarde mensen en dat gaat ten koste van de noodhulpverlening, staat in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Wandelend op zoek naar oplossingen voor vraagstukken in zorg en welzijn?

Voor het Actie Leer Netwerk mocht ik als ambassadeur gezond werken op 3 september wandelend in gesprek met zorg- en welzijnprofessionals die zich veelal bezighouden met de arbeidsmarktproblematiek on hun sector. Tijdens de aftrap van de wandeling stonden we stil bij de positieve gevolgen van wandelen, met name bij 30 minuten brisk walking elke dag, voor het fysiek en mentaal welzijn van zowel zorgverleners als herstellende patiënten.