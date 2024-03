NHG: Organiseer chronische zorg buiten de huisartspraktijk

Beeld: Daisy Daisy / Stock.adobe.com

Dat blijkt uit het rapport van de werkgroep ‘Toekomstbestendige organisatie van huisartsenzorg’, die onderzoek deed in opdracht van het NHG. Naast deze oplossing beschrijft het rapport nog vijf andere oplossingsrichtingen. Het NHG neemt de oplossingsrichtingen mee in het traject ‘Toekomstvisie huisartsenzorg 2025-2035’.

Chronische zorg

Door de zorg voor chronische, niet-complexe patiënten anders regionaal te organiseren en uit te voeren kan het de werkdruk bij de huisartsenpraktijk verlagen. Daarbij kunnen regelmatige controles, nadat de diagnose dor de huisarts is gesteld, meer op regionaal niveau door de zorggroep of huisartsenorganisatie worden uitgevoerd.

De werkgroep noemt daarbij ook nadelen van deze chronische zorg buiten de huisartsenpraktijk. Zo zou dit persoonsgerichte zorg verminderen, kan het als een verschraling van het vak worden ervaren door huisartsen en is de oplossing voor niet alle patiënten geschikt.

Andere mogelijkheden hierbij, zoals de laag-complexe zorg en acute zorg buiten de huisartsenpraktijk organiseren worden als minder of niet kansrijk gezien.

Onderzoek naar digitale triage

Digitale triage ondersteund door artificial intelligence (AI) zou de druk van de telefoon in de huisartsenpraktijk deels kunnen wegnemen en geeft patiënten meer eigen regie. Het is mogelijk een meerwaarde en er zijn al verschillende aanbieders hiervoor op de markt. De meerwaarde van digitale triage is alleen op dit moment nog niet voldoende duidelijk. Het advies van de werkgroep is dan ook om meer onderzoek te doen naar de positieve effecten.

Ander voordeel is dat digitale triage, wanneer dit goed verloopt, ook goedkoper is. Deze manier van werken zorgt echter wel voor afhankelijkheid van softwaresystemen. Een andere digitale oplossing die kan bijdragen aan het verminderen van de druk op de huisarts is het verder ontwikkelen van Thuisarts.nl.

Vast interdisciplinair team

Een goede mogelijkheid is ook een vast interdisciplinair team van huisarts, apotheker, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker. Liefst werkt het team daarbij ook in hetzelfde gebouw, om zo een de samenwerking zo laagdrempelig mogelijk te maken. Door een toename van het aantal zorgprofessionals en organisaties in de wijk en bezuinigingen op maatschappelijk werk is deze vorm van samenwerken de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Terwijl het juist in potentie zorgt voor een goede beschikbaarheid van eerstelijnszorg. Er is meer onderzoek nodig naar bestaande organisatiemodellen die gericht zijn op deze vorm van samenwerking.

Verder wordt genoemd dat door betere samenwerking ook de taakherschikking kan plaatsvinden naar de apotheker voor medicatiebewaking. De controle van medicijnen komt daarmee buiten de huisartsenpraktijk te liggen, wat goed uitvoerbaar lijkt.

Rol NHG

De werkgroep doet ook vier aanbevelingen over de rol van het NHG, waaronder: het NHG mag zich inzetten voor de organisatie van de huisartsenzorg, pleiten en lobbyen voor wetenschappelijk onderzoek naar de organisatie van de huisartsenzorg en de meest kansrijke opties steunen.