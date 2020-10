NIAZ heet voortaan Qualicor Europe

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft vanaf vandaag een nieuwe naam: Qualicor Europe. Met de naamswijziging wil de organisatie een andere houding ten opzichte van het accrediteren voorstaan. Kwaliteit toetsen moet geen kwestie zijn van ‘moeten’, maar van ‘willen’. Met de nieuwe naam wil de organisatie bovendien de vleugels, na Nederland en België, verder uitslaan in Europa.

Het NIAZ verzorgde sinds 20 jaar kwaliteitsaudits en accreditaties in de zorg. “We hebben onderzoek gedaan en met veel bestuurders in de zorg over de hele wereld gesproken”, zegt Ellen Joan van Vliet, CEO van het instituut. “Ik wilde weten hoe zij over de accreditatie van de toekomst denken. Het is fantastisch om te zien dat de intrinsieke motivatie om steeds beter te willen worden, heel hoog is. En een externe blik houdt je scherp. Dat onderschrijven ze allemaal. Maar dan wel graag zonder het gevoel van moeten!”

“Voor mensen in de zorg is het essentieel dat accreditatie past en goed aansluit bij hun dagelijkse realiteit”, vervolgt Van Vliet. “Hoe lever ik iedere dag weer betere zorg? Daar zet Qualicor Europe op in, met een nieuw aanbod van assessments en academy. Met oog voor detail. Zo helpen we mensen in de zorg te focussen op continu verbeteren. Want mensen zorgen voor het verschil. Geen grote projecten, maar overzichtelijke audits ingebed in de eigen kwaliteitszorg.”