Nictiz bouwt aan AI-infrastructuur voor databeschikbaarheid in de zorg

Nictiz werkt aan een AI-stelsel voor databeschikbaarheid in de Nederlandse gezondheidszorg. De kennisorganisatie wil uitwisseling van data, ideeën en ervaringen faciliteren.

De opzet van landelijke Communities of Practices voor de inzet van AI voor databeschikbaarheid, is volgens Nictiz een eerste stap naar een samenhangend AI-stelsel. Dat moet partijen samenbrengen om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het doel is om uiteindelijk het potentieel van AI te helpen benutten voor de gezondheidszorg.

Infrastructuur

Zo moeten gebruikers via een AI-infrastructuur gebruik kunnen maken van de AI-systemen, diensten en gegevens. “We bundelen initiatieven en houden rekening met de belangen van alle betrokkenen”, staat in een statement van Nictiz. “Met als resultaat een duurzame schaalbare inzet van AI-systemen voor databeschikbaarheid.”

Databeschikbaarheid

AI-systemen moeten in de ogen van Nictiz helpen met het beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar maken van gezondheidsdata. “Dat leidt tot meer databeschikbaarheid: een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel en het leveren van goede zorg”, aldus Nictiz.

Registratielast en beslissingsondersteuning

Een ander voorbeeld is de inzet van AI om de registratielast te verkleinen. Spraakherkenning en Natural Language Processing zouden hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Bovendien kan geautomatiseerde beslissingsondersteuning zorgverleners helpen bij klinische besluitvorming en zodoende het aantal fouten te verminderen en het proces te versnellen, aldus Nictiz.