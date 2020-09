Nictiz completeert raad van toezicht

Marlies van Elst toegetreden is toegetreden tot de raad van toezicht van Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Van Elst volgt Wout Adema op. Met haar aantreden is de raad weer compleet. Van Elst gaat zich bezig houden met operations, IT en dataverwerking, zo maakte Nictiz deze maand bekend.