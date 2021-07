Nierpatiënten in Antonius mogen dialyse zelf uitvoeren

Dialyseverpleegkundigen in het St. Antonius Ziekenhuis gaan minder patiënten met nierfalen aansluiten op het dialyseapparaat. Het ziekenhuis gaat nierpatiënten leren om zelf hun hemodialyse uit te voeren. Zij krijgen een training van acht weken om actief te kunnen bijdragen aan hun eigen behandeling of zelf bijna alle verpleegkundige handelingen te verrichten.

Dat schrijft het Antonius op haar website. Tot nu toe ondergaan nierpatiënten hun hemodialyse vaak passief. Met het project actieve hemodialyse krijgen patiënten meer inzicht in hun medicatie, bloeduitslagen en ziekteverloop en kunnen ook leren om hun eigen dialyse uit te voeren.

Verpleegkundige handelingen

De training is op maat. Uitgangspunt is dat de patiënt doet waar hij of zij zich prettig bij voelt. Soms beperkt zich dat tot het aansluiten van de bloeddrukband of het zelf mede-beoordelen van bloeduitslagen. Soms leren patiënten de hemodialyse onder begeleiding volledig zelfstandig uit te voeren. Dit wordt besproken tijdens een intakegesprek. De patiënt leert zelf de dialyseplek klaar te maken en op te ruimen, spullen klaar te leggen die nodig zijn voor het aansluiten, de machine zelf op te bouwen tot en met de shunt aanprikken en aansluiten van de lijn. Eigenlijk leert de patiënt – als die het wil – om alle verpleegkundige handelingen rondom dialyse uit te voeren.