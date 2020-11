Niet meer ggz-crisis tijdens eerste golf

Tegen alle verwachtingen in is de psychische gezondheid van mensen niet drastisch verslechterd door de coronamaatregelen, constateert Bauke Koekkoek lector onbegrepen gedrag en samenleving aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Koekkoek analyseerde meldingen van mensen die in ernstige psychische nood zijn geraakt tijdens de eerste golf, in opdracht van het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) – het team dat de overheid, veiligheidsregio’s en hulpdiensten in de coronacrisis ondersteunt.

Niet meer zelfdodingen

Er blijken niet meer zelfdodingen gemeld te zijn door de politie, vertelt Koekkoek aan NRC. De toestroom naar de crisisdienst was tijdens de eerste golf minder, omdat huisartsen minder doorverwezen. De E33 meldingen, politiemeldingen van mensen met verward gedrag, namen toe, maar vlakten in september ook weer af.

Kindertelefoon

De Kindertelefoon kreeg wel meer telefoontjes, maar dat duidt volgens Koekkoek niet perse op een meer psychische stoornissen. “Dat zijn andere mensen met een andere gradatie van problemen. Voor jongeren is het ellendig en slecht te overzien. Ik kan me goed voorstellen dat ze daar last van hebben.”

Corona somberte is geen depressie

Koekkoek tegen NRC: “Mijn punt is: we zitten ook in een uitzonderlijke situatie. We zijn bang en angstig door corona, maar heb je dan een angststoornis? Je slecht voelen door corona is niet hetzelfde als een psychische stoornis ontwikkelen in het gewone leven Dit is van een andere, voorbijgaande aard.”