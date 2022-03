Niet melden overname komt apotheken-organisatie op boete te staan

Het gaat om de overname van apotheken in Tilburg die al in 2019 plaatsvond. VNA had dat vooraf moeten melden bij de ACM, zodat die de deal kon onderzoeken. “Als bedrijven willen samengaan, toetsen wij vooraf of er nog voldoende concurrentie overblijft. Als bedrijven hun plannen niet melden, kunnen we die niet beoordelen”, legt ACM-topman Martijn Snoep uit. Hij benadrukt dat de toezichthouder erop moet kunnen vertrouwen dat bedrijven fusies en overnames die boven een bepaalde omzetgrens liggen, altijd melden. “Als partijen dat niet doen, treden we streng op.”

VNA

Bijzonder aan de kwestie was dat VNA, die zich inzet om jonge apothekers te helpen bij het beheren en op den duur overnemen van een eigen zaak, eigenlijk van plan was om de vier apotheken te kopen en binnen een jaar daarna weer een onderdeel van een apotheek door te verkopen. Dat laatste is uiteindelijk niet gebeurd en het plan van doorverkoop is ook nooit juridisch bindend vastgelegd. Daarom had de organisatie de omzet van het onderdeel dat ze wilde afstoten, mee moeten tellen bij de omzet van de vier apotheken, waardoor de deal boven de omzetdrempel was uitgekomen. Dat is evenwel niet gebeurd.

ACM

VNA erkende na kritiek van de ACM dat ze fout zat en heeft meegewerkt met het onderzoek naar de overtreding. Daarom is de boete lager uitgekomen dan anders het geval zou zijn geweest. Eind vorig jaar is de overname uiteindelijk alsnog gemeld. De mededingingswaakhond heeft de deal vervolgens beoordeeld en geconcludeerd dat er voldoende concurrentie overblijft.