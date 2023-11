Nieuw AI-systeem kan helpen in vroeg stadium slokdarmkanker herkennen

De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in The Lancet Digital Health. Voor deze studie is de endoscoop waarmee de endoscopist in de slokdarm van de patiënt kijkt, verbonden met het AI-systeem dat de beelden beoordeelt tijdens de behandeling.

Verhoogd risico

Deze vorm van kunstmatige intelligentie is speciaal ontwikkeld voor patiënten met een zogeheten Barrett-slokdarm. Deze patiënten hebben een verhoogd risico op slokdarmkanker. Vanwege subtiele veranderingen is bij hen slokdarmkanker zeer moeilijk te herkennen en artsen missen het regelmatig. De patiënten krijgen daarom eens in de paar jaar een endoscopisch onderzoek. Met de AI-hulp voor betere herkenning komt er meer zekerheid voor deze patiënten.

Videobeelden

Uniek aan dit systeem is dat het, tijdens het endoscopisch onderzoek, slokdarmkanker op het endoscopiescherm kan herkennen. Meer dan 100 endoscopisten uit verschillende landen hebben het systeem getest met videobeelden op een computer. Wanneer de endoscopisten assistentie krijgen van het AI-systeem, herkennen ze aanzienlijk vaker een vroege vorm van slokdarmkanker: in 79 procent van de gevallen, tegen 67 procent van de gevallen zonder hulp.

Ook werd de nauwkeurigheid van het systeem vergeleken met die van internationale experts. Het bleek dat het systeem ongeveer net zo vaak slokdarmkanker herkende als deze experts. Door de resultaten van de studie hopen de onderzoekers dat de hulp van AI zo snel mogelijk kan worden ingezet bij endoscopisch onderzoek onder patiënten met een Barrett-slokdarm.