Nieuw algoritme maakt deel van huidige coronatests in ziekenhuizen overbodig

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis hebben een nieuw algoritme ontwikkeld dat snel covid-19 in het bloed kan herkennen. De software is bedoeld voor gebruik op de Eerste Hulp, om corona bij binnenkomende patiënten uit te sluiten.

De onderzoekers kregen op het hoogtepunt van de coronapandemie de vraag of er geen snellere test was om COVID-19 uit te sluiten. Op de Spoedeisende Hulp is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten of een patiënt coronapositief is of niet. Patiënten kunnen dan meteen geïsoleerd worden, en het personeel kan extra maatregelen nemen om zichzelf te beschermen.

“We zijn toen gaan kijken naar de informatie die we al hadden”, vertelt Arjen-Kars Boer, klinisch chemicus bij het Catharina-ziekenhuis en werkzaam als onderzoeker bij TU/e. “Bij patiënten die op de SEH binnen komen, wordt namelijk standaard bloed afgenomen voor een zogenoemde quickscan. Hun bloed wordt op maar liefst 30 verschillende waarden getest. We vroegen ons af of er in hun bloed soms subtiele veranderingen aanwezig waren die kenmerkend zijn voor COVID-19. Konden we niet een soort direct herkenbare streepjescode vinden? En ja, dat blijkt dus te kunnen”.