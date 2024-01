Nieuw bestuurslid bij Kenniscentrum Phrenos

Bedeaux volgt hiermee Marina Hesen op. Hesen vertegenwoordigde de portefeuille op het gebied van begeleid en beschermd wonen.

Jan-Willem Bedeaux

Bedeaux is bestuurder van RIBW Overijssel Maatschappelijke GGZ. Hij is opgeleid als gedragswetenschapper en in public sector management. De bestuurder heeft een lange staat van dienst als manager en bestuurder in de kinder- en jeugdzorg, kindontwikkeling en de ggz. Bedeaux: “Complexe samenlevingsvraagstukken, zoals de participatie van mensen met psychische kwetsbaarheid, vragen om te durven leren als oplossingsrichting. Om kennis te ontwikkelen en die aan de praktijk te toetsen.”

Het bestuur van Phrenos is verheugd over de komst van Bedeaux. “Met Jan-Willem wordt het bestuur versterkt en zal het perspectief van het begeleid en beschermd wonen tot uitdrukking komen in het (net)werk van Phrenos.”

RIBW Overijssel

RIBW Overijssel biedt als sterk regionaal en lokaal gewortelde organisatie ambulante ondersteuning en ondersteunt bij wonen om een eigen plek in de samenleving te vinden, tussen andere mensen in de wijk. Bedeaux vindt werken en leren belangrijke aandachtspunten, evenals ‘omzien naar elkaar’ en ‘worden wie je bent’. Hij hecht veel waarde aan samenwerking met zowel mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten als de verbinding tussen zorgdomeinen in de regio.