Nieuw bestuurslid voor Alrijne Zorggroep

Ivo van der Klei is benoemd als lid van de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep. De benoeming gaat in per 9 maart.

Ad interim

Van der Klei is de opvolger van Mark de Jong, die per 1 januari met pensioen gaat. In de tussenliggende periode neemt Freek Korver de honneurs waar als ad interim lid van de raad van bestuur.

Achtergrond in ziekenhuizen

De afgelopen zes jaar was Van der Klei lid raad van bestuur bij Amstelring, daarvoor was hij werkzaam bij het Flevoziekenhuis als financieel directeur. “Met mijn achtergrond in ziekenhuizen en de afgelopen jaren in de VVT-sector voelt Alrijne vertrouwd”, zegt Van der Klei over zijn benoeming.