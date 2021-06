‘Nieuw’ Bravis ziekenhuis gaat hybride: 10 tot 40 procent consulten kan op afstand

Bravis wil in de toekomst steeds meer zorg buiten de muren het ziekenhuis leveren. Om de nieuwe strategie te ondersteunen is het ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom gestart met BeterDichtbij. Met de app kunnen patiënten rechtstreeks vragen stellen aan zorgverleners. “Het aantal fysieke consulten kan voor 10 tot 40 procent vervangen worden door een online/telefonisch consult”, zegt bestuursvoorzitter Bianka Mennema-Vastenhout.

Meer digitaal patiëntencontact past in de ontwikkeling van het ziekenhuis naar ‘Het nieuwe Bravis’, waar de zorg voor patiënten niet alleen plaatsvindt binnen de muren van het fysieke ziekenhuis, maar ook steeds meer bij samenwerkende zorgverleners, Bravispunten of gewoon thuis. “In onze visie 2030 hebben veranderingen in de manier waarop we als ziekenhuis zorg leveren een belangrijke plaats”, zegt bestuursvoorzitter Bianka Mennema. “Om zorgvernieuwing te realiseren zetten we komende jaren in op optimale inzet van technologie en digitalisering. Hierbij staat op een laagdrempelige en veilige manier gegevens uitwisselen met patiënten en zorgverleners centraal, evenals digitale monitoring en communicatie.”

Via de app kan niet alleen een vraag gesteld worden, maar bijvoorbeeld ook foto’s of bestanden meegestuurd worden. Daarnaast kunnen patiënten via de app uitgenodigd worden voor beeldbellen. Bravis start met een pilot op vier afdelingen: kindergeneeskunde, revalidatie, oncologie en reumatologie. Na drie maanden wordt het werken met BeterDichtbij geëvalueerd. Bij succes gaat stapsgewijs het hele ziekenhuis werken met de app. De app wordt momenteel al in ruim 30 andere ziekenhuizen gebruikt.

Bravispunten

BeterDichtbij raakt ook andere ambities van Bravis, waaronder ‘Beter Thuis’. “Voor goede zorg hoef je immers niet altijd naar het ziekenhuis”, vervolgt Mennema. “Vaak is het comfortabeler, handiger en zelfs beter om in de eigen vertrouwde omgeving zorg te krijgen. Dat kan thuis zijn of in de buurt bij onze Bravispunten. Dat zijn kleinschalige voorzieningen, waar de patiënt terecht kan voor specialistische zorg waarvoor niet alle hightech-apparatuur van het ziekenhuis nodig is. Maar ook voor een beeldbel-consult, de ‘virtuele polikliniek’. Met de BeterDichtbij-app kunnen patiënten vanuit huis en op elk gewenst moment rechtstreeks hun vraag stellen aan hun zorgverlener. Dat vergemakkelijkt het contact tussen arts en patiënt.”

Coronagolf

De eerste coronagolf zorgde voor een redelijk ad hoc-verschuiving van fysieke naar telefonisch en deels digitale consulten voor de poliklinische zorg, ook bij het Bravisziekenhuis. De ervaringen zijn volgens Mennema positief. “Patiënten ervaren het als een meerwaarde dat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven af te reizen. Zorgverleners hebben nog beter zicht op de situatie van de patiënt zonder dat het extra tijd kost. In coronatijd heeft ‘zorg op afstand’ logischerwijs een vlucht genomen. Beeldbellen is inmiddels geaccepteerd en geïntegreerd in het ziekenhuis. Corona heeft zorgvernieuwing in een stroomversnelling gebracht. Het is nu tijd voor de volgende stap. Die proberen we onder andere met BeterDichtbij te zetten.”

Vernieuwing zorgpaden

De afgelopen maanden ging de projectgroep ‘Zorg in nieuwe balans’ aan de slag met de vernieuwing van de zorgpaden in het ziekenhuis. “Technologische ontwikkelingen, een veranderend zorglandschap en de aankomende vergrijzing. Het zijn allemaal belangrijke redenen om onze zorgpaden te vernieuwen, zodat we ook in de toekomst aan de zorgvraag kunnen voldoen”, vertelt Mennema verder. “De werkgroep ‘Zorg in nieuwe balans’ verkende de afgelopen maand de mogelijkheden. Hoe kunnen we verschillende samenwerkingsvormen en manieren van patiëntcontact optimaal inzetten? Zowel in keuze qua patiëntvoorkeuren, als in het optimaliseren van de mogelijkheden van de polikliniek.”

40 procent consulten

Het resulteerde in veel goede ideeën en inspiratie. “Alle vakgroepen stelden een plan op en er werden een aantal overkoepelende adviezen opgesteld. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal fysieke consulten voor 10 tot 40 procent vervangen kan worden door een online/telefonisch consult (afhankelijk van de patiëntcategorie en vakgroep). Vakgroepen zijn erg enthousiast geworden over de nieuwe mogelijkheden en benadering: de uitrol van de BeterDichtbij-app is hier een voorbeeld van.”

Persoonlijker contact

Voor zowel de zorgverlener als de patiënt biedt BeterDichtbij voordelen, stel Mennema. “Dankzij BeterDichtbij wordt het contact tussen zorgverlener en patiënt laagdrempeliger, makkelijker en daardoor persoonlijker. De patiënt kan altijd rechtstreeks zijn vraag aan zijn arts stellen, wanneer hij maar wil. Hij hoeft daarvoor niet te wachten tot zijn volgende afspraak of telefonisch doorverbonden te worden. De zorgverlener kan de vraag beantwoorden als hij daar tijd voor heeft en indien nodig meteen reageren.”

Digitaal vaardig

Daarom zal de app snel een vaste waarde zijn in het ziekenhuis, verwacht Mennema, maar niet iedereen is even digitaal vaardig. “We zorgen ervoor dat zowel de zorgverleners als de patiënten uitgebreid worden ondersteund bij het gebruik van innovaties als BeterDichtbij. Op beide locaties van ons ziekenhuis is een Bravis DigiTuin gevestigd. In de DigiTuin begeleiden vrijwilligers patiënten stap voor stap bij digitale ontwikkelingen, zoals BeterDichtbij, beeldbellen en het inloggen in het digitale patiëntendossier MijnBravis. Op de Bravispunten zijn ook medewerkers aanwezig om patiënten te helpen bij de beeldbel-consulten (de virtuele polikliniek)”, zegt de bestuursvoorzitter van het Bravis ziekenhuis tot besluit.