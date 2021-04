Nieuw centrum voor celtherapie in Leiden goed voor honderden banen

De Amerikaanse biofarmaceut Bristol Myers Squibb (BMS) gaat zijn Europees productiecentrum voor celtherapie bouwen op het Bio Science Park in Leiden. Zo wil het concern makkelijker patiënten in Europa behandelen en voor de regio rond Leiden levert het honderden nieuwe banen op.

Het gaat om een nieuwe CAR-T-celtherapiefaciliteit. Daarbij richt de onderneming zich op T-cellen, afweercellen die kwaadaardige kankercellen kunnen aanvallen en uitschakelen. Bij kankerpatiënten worden eerst witte bloedcellen afgenomen. Die worden genetisch aangepast in het productiecentrum om vervolgens weer bij de patiënt toegediend te worden.

Internationale koploper

Clémence Ross-van Dorp, ambassadeur voor dit soort vernieuwende medische technologie in Nederland, is blij met de komst van het bedrijf. “Dit is niet alleen een mooie stap voor BMS, ook voor Nederland is dit belangrijk nieuws. Met deze start onderstreept BMS dat ons land een internationale koploper is op het gebied van CAR-T-celtherapie.”

Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp en de ontwikkeling van de locatie in het Leiden Bio Science Park. De start van de bouw staat voor later dit jaar gepland en is naar verwachting eind 2024 gereed. BMS verwacht dat de faciliteit zeker 500 banen in de regio oplevert. De vestiging wordt de vijfde celtherapiefaciliteit van BMS wereldwijd. Financiële details over het nieuwe productiecentrum zijn niet verstrekt. (ANP)