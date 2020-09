Nieuw consortium gaat persoonlijke gezondheidsgegevens samenbrengen

Langer en gezonder leven met controle over de eigen gezondheidsdata. Dat is het streven van een nieuw consortium dat TNO is gestart. De samenwerkende partijen willen een privacy-bestendige infrastructuur te ontwikkelen voor het samenbrengen van persoonlijke gezondheidsgegevens uit onder meer apps en wearables.

Naast TNO maken Performation, MRDM, Skaly en Digi.me deel uit van consorttium Connect2HealthConsumer. In de toekomst kunnen meer partijen zich nog aansluiten. Het project richt zich op de ontwikkeling van privacy-bestendige technologieën, standaarden en afspraken om persoonlijke gezondheidsdata met elkaar te verbinden. Dat moet het mogelijk maken in de toekomst gezondheidsadviezen beter af te stemmen op het individu.

Versnippering

De versnippering van data maakt dat nu nog onmogelijk, zeggen de initiatiefnemers. De gegevens staan nu geïsoleerd opgeslagen, onder meer op telefoons, in de cloud van wearable bedrijven en in medische dossiers. De persoon over wie de gegevens gaan, heeft hier lang niet altijd toegang toe of controle over.

Real world data

Connect2HealthConsumer wil dat veranderen. ‘Een aantal aspecten van deze puzzel zijn al gedeeltelijk geregeld’, zegt Carla Rombouts, verantwoordelijk voor digital health binnen TNO. ‘Denk aan Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) en het afsprakenstelsel van Medmij. Dit gaat echter enkel over de data in de medische gezondheidssystemen. Niet over de real world data uit apps en wearables, terwijl deze data exponentieel groeit.’

Virtuele onderzoekstrein

Het consortium richt zich in eerste instantie op het vastleggen van het afsprakenstelsel voor de preventieve personal health train (PHT). Het uitgangspunt daarvan is dat de data blijven waar ze zijn, maar een virtuele trein de opgeslagen data bezoekt en raadpleegt om een bepaalde vraag of een advies te genereren.