5831 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal, 1070 in ziekenhuis

Tussen woensdagochtend en donderdag zijn 5831 nieuwe coronagevallen gemeld, een nieuw dagrecord. Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 4994 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 4996, maar dat is donderdag bijgesteld.

Voor het eerst komt het aantal nieuwe gevallen boven de 5000 in een dag uit. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 32.000 nieuwe besmettingen gemeld.

In Amsterdam werden 440 inwoners positief getest. Rotterdam registreerde 422 nieuwe besmettingen en Den Haag 316. In de gemeente Utrecht kwamen 182 besmettingen aan het licht.

Het aantal sterfgevallen steeg met dertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 36 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 150.000 mensen in Nederland positief getest. De teller staat donderdag op 155.810. Op 23 september werd de 100.000e besmetting geregistreerd. Met het huidige tempo gaat Nederland volgende week door de grens van 200.000 positieve tests.

Aantal patiënten in ziekenhuizen stijgt tot 1070

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 1070. Dat zijn 49 patiënten meer dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen, 228 van de mensen met de longziekte Covid-19 liggen op de intensive care, een toename van 18 in de afgelopen 24 uur.

Momenteel is 29 procent van alle patiënten die op de ic’s liggen coronapatiënt. Van alle Nederlanders die momenteel op verpleegafdelingen van ziekenhuizen verblijven, heeft ruim 7,5 procent Covid-19, zo blijkt uit de laatste cijfers.

Het LCPS meldt verder dat in de afgelopen 24 uur 15 patiënten zijn verplaatst naar een andere regio. Dat gebeurt om te voorkomen dat de druk op ziekenhuizen in gebieden waar relatief veel mensen ziek worden, te groot wordt. Woensdag meldde het centrum 11 verplaatsingen tussen regio’s. (ANP)