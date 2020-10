Nieuw dagrecord met 7393 besmettingen, ruim 1400 ziekenhuisopnames

Op de verpleegafdelingen liggen 1133 coronapatiënten, 87 meer dan de voorgaande dag. Op de IC liggen 277 covidpatiënten, een toename van 25. “Het aantal opgenomen stijgt conform de verwachting. De grote toename in de Randstad noopt het LCPS tot verhoging van het aantal verplaatsingen naar andere delen van het land”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Nieuw dagrecord: 7393 besmettingen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 7393 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een nieuw dagrecord. Voor het eerst komt het aantal besmettingen boven de 7000 uit. Op maandag meldde het instituut 6844 positieve tests.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 737 nieuwe besmettingen. In Rotterdam werd het virus aangetroffen bij 426 mensen en in Den Haag bij 352 inwoners. In Utrecht kwamen 305 besmettingen aan het licht.

Voor het eerst: risiconiveau ‘zeer ernstig’

In 7 van de 25 veiligheidsregio’s zijn de afgelopen week zo veel coronabesmettingen vastgesteld, dat ze voldoen aan de voorwaarden voor de status ‘zeer ernstig’. Dat is een nieuw risiconiveau. De nieuwe status staat op een zogenoemde routekaart waarmee het kabinet de verspreiding van het virus onder controle wil krijgen. Op de kaart staan verplichte en mogelijke maatregelen.

250 besmettingen op 100.000 inwoners

De situatie is ‘zeer ernstig’ wanneer in zeven dagen tijd meer dan 250 besmettingen op elke 100.000 inwoners zijn vastgesteld, staat op de routekaart die de Volkskrant dinsdag naar buiten bracht. In dat geval worden evenementen verboden en groepsgrootten beperkt. Ook gaan restaurants en coffeeshops dicht en vervallen koopavonden en worden sportwedstrijden verboden.

Regio Amsterdam koploper

De situatie is het ergst in de regio Amsterdam-Amstelland. Daar zijn de laatste zeven dagen 384,9 besmettingen op elke 100.000 inwoners vastgesteld. Rotterdam-Rijnmond volgt daar vlak achter met 384,7 positieve tests op elke 100.000 mensen. Haaglanden telt 319,8 coronagevallen per 100.000 burgers. De andere regio’s boven de grens zijn Zuid-Holland Zuid (295,8), Utrecht (288,2), Zaanstreek-Waterland (286,1) en Hollands Midden (269,7).

Brabant-Zuidoost ‘ernstig’

Brabant-Zuidoost telde in de afgelopen zeven dagen 249,8 gevallen per 100.000 mensen en zit daarmee nog net in de categorie eronder, ‘ernstig’. Daaronder vallen ook Groningen, Friesland, Drenthe, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Limburg-Noord.

‘Waakzaam’ nergens van toepassing

IJsselland, Noord-Holland Noord, Zeeland en Zuid-Limburg voldoen aan de voorwaarden voor de categorie ‘zorgelijk’ (50 – 150 positieve testen per 100.000 inwoners). Geen enkele veiligheidsregio past in het laagste risiconiveau, ‘waakzaam’ (minder dan 50 positieve testen per 100.000 inwoners).

Nederland als geheel telde in de afgelopen zeven dagen 235,9 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee zou Nederland in de categorie ‘ernstig’ vallen.

Aantal positieve tests neemt toe

Dat de tweede golf van de corona-uitbraak nog niet tot stilstand komt, blijkt ook in de teststraten. Het aantal uitgevoerde tests stijgt, maar het aantal gevallen dat daardoor aan het licht komt, stijgt nog harder, blijkt uit de gegevens van het RIVM.

13,8 procent positief getest

De teststraten hebben vorige week, van maandag tot en met zondag, ruim 280.000 mensen getest. Van bijna 240.000 personen is de uitslag bekend: 13,8 procent had het virus onder de leden. Dat komt neer op 33.038 positieve tests. Een week eerder waren bijna 230.000 mensen getest bij een locatie van een GGD en daarvan was 10,4 procent positief. Nog een week eerder bleek 8 procent van alle geteste mensen het coronavirus te hebben opgelopen.

In juni, juli en augustus was 0,6 tot 4 procent van alle tests positief.

2,4 miljoen tests uitgevoerd

Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen bij de GGD. Sindsdien zijn bijna 2,4 miljoen tests uitgevoerd. Dat bracht iets meer dan 120.000 besmettingen aan het licht, 5 procent van alle tests.

Versoepeling bij 5 procent

Het coronavirus is onder controle wanneer bij voldoende tests minder dan 5 procent van alle geteste mensen positief is, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, de WHO. De organisatie raadt aan om maatregelen pas te versoepelen wanneer minstens twee weken achter elkaar minder dan 5 procent van alle tests positief is.

Voor het eerst onder de signaalwaarde

Tussen alle coronacijfers van dinsdag zat één klein lichtpuntje. Voor het eerst in anderhalve week lukte het een veiligheidsregio om minder besmettingen te hebben dan de zogenoemde signaalwaarde. Dat is het niveau waarop de alarmbellen afgaan. Zeeland registreerde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 21 positieve tests, oftewel 5,5 per 100.000 inwoners. De signaalwaarde is 7.

Zeeland en Zuid-Limburg de laatste regio’s

Zeeland en Zuid-Limburg waren op zaterdag 3 oktober de laatste regio’s die onder de signaalwaarde bleven. Zuid-Limburg registreerde toen 6,7 positieve tests op 100.000 mensen en in Zeeland bleken 6 op de 100.000 inwoners besmet te zijn geraakt. Sindsdien zat elke regio elke dag boven de signaalwaarde.

Recordaantal Amsterdam: 850 positieve tests

De regio Amsterdam-Amstelland registreerde tussen maandagochtend en dinsdagochtend juist een recordaantal van 850 positieve tests. Dat is omgerekend 79,4 positieve tests per 100.000 inwoners, oftewel ruim elf keer de signaalwaarde. (ANP)/Skipr