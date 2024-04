Nieuw datastation moet kleine zorgaanbieders administratief ontlasten

Drie partijen -Visma Connect, ZilliZ en KIK-V- gaan dit datastation maken. Gegevens die eenmalig zijn geregistreerd in primaire processen, worden door de ‘KIK-V werkwijze’ meervoudig gebruikt. Dit moet de informatie-uitwisseling binnen de verpleeghuiszorg verbeteren, vereenvoudigen en efficiënter maken.

Onderdeel van implementatie

Het initiatief voor de ontwikkeling van een datastation voor kleinschalige zorgaanbieders komt voort uit het ‘programma KIK-V’. Verpleeghuisorganisaties worden op dit moment vanuit het programma ondersteund in de implementatie van KIK-V; het datastation is een van de onderdelen van de implementatie.

Ingebruikname vanaf vierde kwartaal

Het programma KIK-V startte in 2018 in de verpleeghuissector in opdracht van het ministerie van VWS. Het programma richt zich op het optimaliseren van de informatie-uitwisseling en het terugbrengen van de administratieve lasten. Ketenpartijen die deelnemen aan KIK-V zijn: ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders, Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), cliënten en/of hun naasten via Patiëntenfederatie Nederland, ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland. ZilliZ is een leverancier van zorgadministratiesoftware, specifiek ontworpen voor kleinschalige zorgorganisaties. Visma Connect is expert op het gebied van gegevensuitwisseling en werkt al voor veel zorg- en overheidsinstellingen.

De verwachting is dat het datastation vanaf het vierde kwartaal van 2024 door de eerste zorgaanbieders in gebruik wordt genomen.