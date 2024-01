Nieuw declaratiebeleid MUMC+ na ophef dure reizen bestuurders

De raad van bestuur van Maastricht UMC+ (MUMC+) bereidt een nieuwe declaratieregeling voor. Dit is het antwoord op de commotie die vorige maand ontstond over de hoge declaraties van de top. De raad van bestuur is in druk overleg met de raad van toezicht, OR, medische staf en Cliëntenraad over dit nieuwe declaratiebeleid.

Dat zeggen een woordvoerder van MUMC+ en voorzitter Yves Frissen van de Ondernemingsraad. De OR heeft vorige week uitgebreid overleg gehad met bestuurder Gabriël Zwart over de hoge bedragen die de top in 2022 en 2023 heeft uitgegeven aan buitenlandse congressen, dure hotels, nota’s voor restaurants, luxe uitjes en tientallen ritten met privé-chauffeurs en taxi’s. In die periode liepen de uitgaven op tot ongeveer 250.000 euro.

Opvallend

OR en Zwart hebben afgesproken dat de raad van bestuur met onder andere de raad van toezicht gaat kijken naar de transparantie en rekenschap die de raad van bestuur in de toekomst moet afleggen. Opvallend aan het declaratiegedrag is dat de reisplannen steeds vooraf werden gedeeld met de raad van toezicht.

Het moeilijkst vindt OR-voorzitter Frissen de vliegreizen met business class van 5000 à 6000 euro per ticket: “Dat is niet goed uit te leggen, heeft Zwart tegen ons gezegd. Hij zei dat andere medewerkers net zo graag fris op de plaats van bestemming willen aankomen.”

